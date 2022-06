La polizia salva la donna caduta sui binari della metropolitana di New York

Grande spavento nella metropolitana di New York. Due agenti di polizia hanno salvato la vita a una giovane donna caduta sui binari dopo aver perso conoscenza su un binario della metropolitana di Brooklyn. I due agenti, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, erano di pattuglia quando hanno visto la 25enne cadere dal molo dopo essere svenuta. Sono subito intervenuti per portarla in salvo. L’incidente è avvenuto nella sezione Bay Ridge di Brooklyn. Il seguente filmato ripreso dalle telecamere di sorveglianza all’interno della metropolitana è apparso sui social media: https://www.itemfix.com/v?t=1fcv39&jd=1

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”