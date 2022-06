Regionali. Sicilia, Musumeci: Mio nome resta quello vincente per cdx

(DIRE) Palermo, 23 Giu. – “Il nome migliore, quello vincente, più accreditato e conosciuto per la presidenza della Regione Siciliana è Nello Musumeci, lo dicono anche i sondaggi”. Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, incontrando la stampa a Palermo, in risposta a una domanda su quale nome “unitario” potrebbe puntare la coalizione di centrodestra per le regionali d’autunno.

“In tanti aspirano a essere candidati alla presidenza – ha ricordato Musumeci – e io non ho la presunzione di potere essere il solo a fare il governatore. Quando, e se, la coalizione individuerà un nome, quello sarà il candidato per tutti, anche per me. Un mio possibile veto? La politica già da molto tempo non vive più di sentimenti, immaginatevi se io possa alimentare risentimenti…”. (Red/Dire) 12:01 23-06-22