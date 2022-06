Strage di Uvalde, video inchioda polizia: “in azione dopo un’ora”

08:30 – Secondo un video diffuso nella giornata di ieri, la polizia di Uvalde, in Texas, sarebbe entrata in azione quasi un’ora dopo la chiamata ricevuta. I poliziotti entrati a scuola, erano in possesso di sole pistole e di uno scudo balistico, mentre il killer era in possesso di un’arma semiautomatica.

I funzionari hanno affermato che la polizia ha erroneamente pensato che l’assassino fosse capace di uccidere così tante persone. Infatti ha mantenuto le posizioni anche dopo aver sentito gli spari in aula. Il Texas Tribune, e l’opinione pubblica ora scagliano contro le autorità che avrebbero dovuto essere più reattive. Anche il capo del Dipartimento della Sicurezza Pubblica del Texas ha commentato l’operato della polizia come: “abietto fallimento”. Sempre i media americani interpretano le decisioni del capo della polizia scolastica di Uvalde, come: “aver privilegiato le vite dei suoi agenti rispetto a quelle degli insegnanti”. (Fonte Rai News)