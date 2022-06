Uomo respinge attacco di coccodrillo con una padella

Un uomo del Territorio del Nord australiano, ha bloccato un coccodrillo che aveva cercato di aggredirlo con una padella. L’uomo è una leggenda locale chiamata ‘King Kai Hansen’, che gestisce la Goat Island Lodge, ha colpito il coccodrillo sul naso due volte, prima che il rettile tornasse in acqua. Tutto immortalato da un incredibile video, con due protagonisti, il signor Kai Hansen, conosciuto ormai con lo pseudonimo di ‘King Kai’, e come la chiama lui, Casey, uno dei tanti coccodrilli che infestano i fiumi dell’Australia settentrionale. Hansen, proprietario del rifugio per viandanti Goat Island Lodge, ha un rapporto molto particolare con questo anfibio che ogni tanto passa a trovarlo, e che lui conosce così bene da averle dato addirittura un nome. Ma questa volta sì è avvicinata troppo, facendo temere per l’incolumità degli ospiti. Come riportato dal The Canberra Times, l’uomo si è sentito di doverle dare una lezione. «Ci ha provato!» ha dichiarato ‘King Kai’, «e quindi l’ho dovuta allontanare con un padella. In quei momenti non hai il tempo di pensare, devi agire e basta». Quindi armato di padella si è precipitato verso il coccodrillo, che inizialmente ha provato a reagire, ma dopo due colpi dritti sul muso ha capito che a sto giro non tirava una buona aria per lei. Dopo aver fatto dietro front, è ritornata in acqua allontanandosi dal rifugio. Dopo il suo eroico gesto il gerente, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha rassicurato i suoi avventori, che riprendendo l’intero accaduto col telefono, ora avranno sicuramente qualcosa d’interessante di cui parlare al ritorno dalla villeggiatura: https://www.itemfix.com/v?t=87lzsy

