Energia. Bollette elettriche, senza oneri beneficio 18 Euro a famiglia

(DIRE) Roma, 24 Giu. – Circa 18 Euro in 3 mesi; questo, secondo le stime di Facile.it, il beneficio economico che le famiglie italiane potranno ottenere grazie all’azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette elettriche del terzo trimestre 2022 previsto nella bozza di decreto approvata dal Consiglio dei Ministri.

Facile.it ha stimato l’importo tenendo in considerazione l’attuale prezzo dell’energia e le indicazioni fornite della stessa Arera che, lo scorso marzo, in occasione dell’aggiornamento delle tariffe per il secondo trimestre 2022, aveva precisato che proprio grazie all’azzeramento degli oneri di sistema delle bollette elettriche (componenti Asos e Arim), il Governo aveva evitato un aumento che, per un cliente domestico tipo, sarebbe stato di almeno il 6%.

La scelta di prorogare l’azzeramento degli oneri anche per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre potrebbe quindi tradursi, secondo le stime, in un beneficio che, per la sola bolletta elettrica, sarebbe di almeno 6 Euro al mese.

(Red/ Dire) 05:00 24-06-22