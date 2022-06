Giustizia. Impiego detenuti per TCL, Cartabia: E’ lavoro a tutti gli effetti

(DIRE) Roma, 24 Giu. – “Questa che stiamo facendo partire oggi non è occupazione qualsiasi, non è riempimento di tempi vuoti detenzione. E’ lavoro a tutti gli effetti con una adeguata retribuzione, è lavoro con una formazione professionalizzante. E’ un lavoro che inizia qui nel tempo della loro detenzione ma già guarda e prepara il dopo, il dopo fine pena. L’aver lavorato per aziende cosi’ importanti davvero puo’ fare la differenza nella vita delle persona ed essere guardati con fiducia o almeno con meno diffidenza”. Lo dice la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in occasione della conferenza stampa congiunta col ministro dell’Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, a seguito della firma del Memorandum d’Intesa del Programma ‘Lavoro Carcerario’.

“La posa della fibra- aggiunge la ministra- richiederà un’organizzazione importante per lo spostamento dei detenuti e per seguire l’andamento dei cantieri. Questo è possibile grazie all’impegno dell’amministrazione penitenziaria, che ha già fatto un grande lavoro per individuare detenuti eleggibili per la partecipazione al progetto. E c’è stata grande disponibilità delle aziende. Dove il carcere funziona- conclude- è sempre grazie alla collaborazione con i soggetti del territorio. Questo progetto mi da enorme fiducia e mi pare sia partito con grande solidità. Porterà benefici a tutti coloro che sono coinvolti”. (Fla/ Dire) 12:47 24-06-22