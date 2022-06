Medio-Oriente: grave crisi climatica

Il Medio Oriente è una delle zone più colpite dal cambiamento climatico. La notizia arriva dal quotidiano The National, che ha riportato delle immagini dai satelliti militari degli USA dal 1960 al 1970. Nelle foto possiamo notare una grande differenza. Scatti che mostrano come il territorio sia cambiato in un solo decennio.

Sono 12 i paesi su 17, che soffrono la mancanza d’acqua. Come la Siria, lo Yemen e l’Iraq, e ad aggravare la situazione ci sono le varie guerre che questi territori vivono da anni, e la crisi economica che la pandemia Covid-19 ci ha lasciato (Fonte: Ansamed.it).

AO