Trasporti. Roma, Conti: A Gennaio 2023 al via caniere “Venezia” linea C

(DIRE) Roma, 24 Giu. – “Per la linea C recentemente sono arrivati i finanziamenti. Stiamo riattivando tutte le procedure e cercheremo di aprire per tempo il cantiere di Venezia, probabilmente nel gennaio del 2023. Per il Giubileo sarà lo scavo archeologico in corso più bello e grande mai avvenuto a Roma. Lo renderemo visibile a tutti. I finanziamenti ci sono e si sta predisponendo un unico decreto di impegno che metterà insieme il vecchio e il nuovo stanziamento. A breve sarà approvato il progetto definitivo”.

Così Lucia Conti, commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma e 4 tram (Tva, Tiburtina, Togliatti e Giardinetti), nel corso del convegno ‘Roma riparte’, i cosiddetti Stati Generali della mobilità, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini, in collegamento. (Zap/ Dire) 12:19 24-06-22