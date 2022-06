USA, ok del Senato alla legge bipartisan per stretta sulle armi

09:00 – Il testo della nuova legge bipartisan per la stretta sulle armi è passato alla Camera alta con la votazione favorevole di 65-33. Il Disegno prevede controlli più serrati per gli acquirenti di età inferiore ai 21 anni, 11 miliardi di Dollari per la salute mentale 2 miliardi per i programmi di sicurezza scolastica.

Il Presidente Joe Biden ha detto: “ci aiuterà a proteggere gli americani. I bambini a scuola e tutte le comunità saranno più sicure. Dopo 28 anni di inazione i membri bipartisan del Congresso si sono riuniti per ascoltare l’appello delle famiglie di tutto il Paese e hanno approvato una legge per affrontare la piaga della violenza con armi da fuoco nelle nostre comunità“.

Si è espresso anche il leader della maggioranza democratica del Senato Chuck Schumer. “Stiamo approvando la prima legge significativa sulla sicurezza delle armi da fuoco in quasi 30 anni“. Mitch McConnell, omologo repubblicano afferma: “Questo è un pacchetto di buon senso. Le sue disposizioni sono molto, molto popolari. Non contiene nuove restrizioni, nuovi periodi di attesa, obblighi e divieti di alcun tipo per i rispettosi della legge” (Fonte SkyTg24)