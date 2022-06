Allerta estiva dalla Polizia di Stato: Attenti ai finti funzionari dell’INPS

quando ci venne segnalato un furto con le stesse modalità Ne avevamo già parlato in. Oggi la Polizia di Stato tramite i suoi account social rinnova la sua allerta ai cittadini, specialmente raccomandazioni rivolte agli anziani che vivono da soli.

“Oggi vi parliamo della tecnica dei falsi funzionari dell’Inps o di società di luce e gas. Si presentano alla porta di persone anziane con la scusa di dover controllare la posizione pensionistica o contributiva, o ancora per controllare il contatore del gas o della luce. Con i loro modi garbati riescono ad entrare in casa, raggirando la vittima, per poi rubare soldi o oggetti di valore. Il consiglio da dare ai nostri anziani è di verificare chiamando l’Ufficio o la società di gestione contatori. Nel dubbio chiamateci sempre.” Consulta la pagina dedicata alle truffe https://www.poliziadistato.it/articolo/40151

Noi aggiungiamo che occorre informare le Forze dell’Ordine del tentativo di truffa anche quando non è riuscito, in modo che questi criminali vengano segnalati. Non aprite la porta a sconosciuti che non si siano fatti identificare in maniera compiuta.

FMP