Iran: pronti colloqui di Vienna

Hossein Amirabdollahian il Ministro degli Esteri Iraniano, durante una conferenza stampa, assieme a Josep Borrell, ha detto:“Siamo pronti a riprendere i colloqui di Vienna per ravvivare l’accordo sul nucleare e rimuovere le sanzioni americane nei prossimi giorni”.

Il ministro ha messo in evidenza la soddisfazione per gli sforzi diplomatici e per i negoziati he porterebbero produrre risultati incluso l’accordo sul nucleare.

In merito sugli Stati Uniti, il Ministro ha voluto aggiungere :”L’Iran tenta di rimuovere gli ostacoli sulla strada dei nuovi colloqui e spera che anche gli USA abbiano su questi uno sguardo realistico ed equo e si impegnino con responsabilità finalizzare l’accordo” (Fonte: Ansa.it ).

AO