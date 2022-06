Oslo. 2 vittime in un gay bar dopo sparatoria

07.45 – Due vittime e 14 feriti al termine di una sparatoria dentro un noto gay bar di Oslo. Ma il triste bilancio potrebbe drammaticamente a cambiare in quanto ci sono almeno 3 feriti in gravi condizioni. L’uomo fermato dalla polizia locale avrebbe agito da solo. Avrebbe portato con se all’interno del locale le armi dentro un borsone. Si sospetta un movente omofobo ma non vi è alcuna prova al momento, data la manifestazione del Gay Pride “Oslo Pride” in programma domani nella Capitale norvegese.

