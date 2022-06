Taxi, 5 e 6 Luglio annunciato lo sciopero

Il 5 e il 6 Luglio, i sindacati dei tassisti hanno annunciato uno sciopero che potrebbe portare il fermo del servizio per 48 ore. E’ una protestare contro il DDL Concorrenza e contro la liberalizzazione del settore. Il Presidente della Commissione di Garanzia sugli Scioperi, Santoro Passarelli, ha richiamato la categoria circa “episodi di astensione collettiva” in quanto sarebbe già stato fissato per Lunedì un incontro con le rappresentanze sindacali dei tassisti e degli NCC al Ministero delle Infrastrutture e e Mobilità sostenibili. L’eventuale sciopero causerebbe disservizi nella mobilità in tutto il Paese.

