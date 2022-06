Canottaggio. Tricolori Fondazione CARIT: assegnati i Titoli Under 23, Ragazzi ed Esordienti

Roma, 26 Giugno 2022 – Conclusi a Piediluco, sulle acque dell’omonimo lago, i Campionati Italiani Fondazione Carit Under 23, Ragazzi (Under 17) ed Esordienti. Ottima la prestazione nella categoria Under 23 da parte degli atleti in forza alla Canottieri Gavirate che sono riusciti a portare a casa ben otto medaglie d’oro nelle seguenti specialità: quattro con maschile, doppio maschile (Trofeo “Luca Vascotto”), quattro di coppia femminile e maschile (Targa “Coppa d’Oro i Trabaccolanti Circolo Canottieri Barion 1894 Città di Bari”), due senza femminile, otto maschile (Trofeo “Fabrizio Malgari”) in misto con la SC Lario, doppio Pesi Leggeri femminile, quattro senza Pesi Leggeri Maschile.

Sempre relativamente agli Under 23 sono state tre le società a portare a casa tre ori ciascuna: CC Saturnia (otto femminile – Trofeo “Cesare Realini”), quattro con femminile, due senza Pesi Leggeri femminile), SC Cernobbio (doppio Pesi Leggeri maschile, singolo Pesi Leggeri maschile, quattro di coppia Pesi Leggeri maschile) e SC Lario (quattro senza femminile, otto maschile, quattro di coppia Pesi Leggeri femminile). I restanti Titoli sono andati a SC Armida (due senza maschile), CC Lignano (singolo femminile), SC Bissolati (doppio femminile), SC Ravenna (singolo maschile), RYCC Savoia (quattro senza maschile), CRV Italia (due con maschile), Moltrasio (singolo Pesi Leggeri Femminile), SS Murcarolo (due senza Pesi Leggeri maschile).

Assegnati a Piediluco anche i 13 Titoli Italiani Ragazzi (Under 17). Due vittorie sono state centrate da SC Limite (quattro con maschile, quattro senza maschile) e SC Cernobbio (singolo femminile, quattro di coppia femminile). Una vittoria a testa è stata conquistata poi da Gavirate (otto femminile), CC Barion (doppio maschile), CC Roma (quattro senza femminile), SC Corgeno (due senza maschile), SC Menaggio (doppio femminile), San Giorgio (singolo maschile), Moltrasio (due senza femminile), SC Lario (quattro di coppia maschile), Candia 2010 (otto maschile, vincitore del Trofeo “Coppa Gigi Bonati”). Tra gli Esordienti un oro a testa è stato conquistato da Padova Canottaggio (singolo maschile), LNI Barletta (singolo femminile), Porto Ceresio (doppio maschile) e RYCC Savoia (doppio femminile).

Nelle immagini (ph C.Cecchin): in alto il podio dell’otto femminile U17, in calce il podio del singolo maschile U23

comunicato stampa