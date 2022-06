Energia. Draghi: Infrastrutture gas da convertire poi a idrogeno

(DIRE) Roma, 26 Giugno – “E’ chiaro che nella situazione attuale ci sono delle esigenze a breve termine che richiederanno investimenti ampi nelle infrastrutture per il gas nei Paesi in via di sviluppo e anche in altri.

Dobbiamo assicurarci che queste infrastrutture costruite per il gas possano essere poi convertite anche all’utilizzo dell’ idrogeno, questo è un modo per conciliare le esigenze a breve termine con quelle a lungo termine per la tutela del clima”. Lo dice il premier Mario Draghi al vertice del G7, in corso ad Elmau in Germania. (Vid/ Dire) 18:09 26-06-22 (foto di repertorio)