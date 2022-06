Ieri notte, per le di East London nello Stato del Sudafrica si è consumata un tragedia in un night club, sono stati trovati 20 corpi senza vita, tra cui 17 giovani. La notizia è stata ufficializzata dalla polizia locale. Non si conoscono ancora le cause di tale orrore, le indagini sono in corso come ha riferito il generale Thembinkosi Kinana, al canale televisivo eNCA (Fonte: Ansa.it).

AO