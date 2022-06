Agricoltura. Cavallette-desertificazione, patto Israele-Sardegna

(DIRE) Cagliari, 27 Giu. – Non solo una visita di cortesia istituzionale, ma anche un’occasione per stringere rapporti sempre più stretti e cercare nuove forme di cooperazione in svariati campi. A partire dall’alta tecnologia applicata all’agricoltura e al corretto utilizzo dell’acqua, fino alla lotta alle locuste e alle energie rinnovabili. Su questi temi hanno discusso stamane a Villa Devoto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, e l’ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar, accompagnato da una folta delegazione.

“Un’amicizia sempre più forte lega i nostri popoli- le parole di Solinas- ed è oggi possibile declinarla in molti campi, creando una cooperazione duratura e proficua”. La tecnologia israeliana, prosegue il governatore, “può rappresentare un valido aiuto. Nell’immediato, per combattere la piaga delle cavallette, grazie a strumenti innovativi già sperimentati in aree di crisi. Fin da oggi, i tecnici israeliani si confronteranno con la Protezione civile regionale per studiare interventi validi di contrasto. Nei prossimi giorni saranno effettuati sopralluoghi nelle zone più gravemente interessate”. Ma nuove opportunità sono emerse anche per lo sviluppo tecnologico in agricoltura, spiega Solinas, “con tecnologie sperimentate in aree desertiche o con scarsa disponibilità idrica”. (Api/ Dire) 19:14 27-06-22