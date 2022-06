Auto. 35,7 mln di patenti di guida in Italia, “resta il mezzo preferito”

Indagine Federpneus: ecco dove ci sono stati crescite e cali

(DIRE) Bologna, 27 Giu. – Tra il 2016 e il 2021 il numero di patenti di guida B attive in Italia è rimasto sostanzialmente stabile, attestandosi intorno a 35,7 milioni. Questa tendenza, che emerge da un’elaborazione condotta da Federpneus (Associazione nazionale rivenditori specialisti di pneumatici) su dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “testimonia come in Italia sia ancora forte l’interesse nei confronti dell’auto, che resta il mezzo di trasporto preferito dagli italiani, anche a causa delle carenze endemiche dei servizi di trasporto e delle limitazioni all’uso di mezzi di trasporto condivisi imposte a causa della pandemia”.

Nel dettaglio dello studio Federpneus emerge che la regione con la crescita più elevata di patenti tra il 2016 e il 2021 è il Trentino-Alto Adige (+1,8%), seguita dall’Emilia-Romagna (+0,7%), Campania (+0,6%), Veneto (+0,5%), Lombardia (+0,4%) e Puglia (+0,1%). Leggeri cali nel numero delle patenti di guida B nelle Marche e nel Lazio (per entrambe -0,6%), Friuli-Venezia Giulia (-0,7%) e Umbria e Toscana (-0,9% ciascuna).

Numeri in maggiore calo, invece, per Basilicata e Piemonte (entrambe -1,7%), Sardegna (-2,3%) e Liguria (-3,2%). La regione con il maggior numero di patenti di guida B attive è la Lombardia (oltre 6 milioni), seguita da Lazio (3,5 milioni), Campania (3,1 milioni) e Veneto (3 milioni).

Visto l’avvicinarsi delle ferie, periodo in cui molti automobilisti viaggeranno anche su lunghe distanze, Federpneus ricorda che per la sicurezza della circolazione prima della partenza è opportuno effettuare un controllo dell’efficienza degli pneumatici, che sono l’unico punto di contatto tra il veicolo e la strada.

Per questo controllo, Federpneus consiglia di rivolgersi a operatori esperti e qualificati, come i rivenditori specialisti di pneumatici. (Red/ Dire) 02:00 27-06-22