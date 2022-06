08:30 – Durante una corrida all’arena di El Espinal, in Colombia, è crollata una tribuna. L’evento ha causato la morte di 4 persone ed il ferimento di altri 500. La corrida era stata organizzata in occasione dei festeggiamenti per San Pedro.

Secondo i media locali, uno dei palchi della costruzione sarebbe improvvisamente collassato su se stesso. (Fonte Il Messaggero) [Foto di repertorio]