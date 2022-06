Comunali. Berlusconi: Sinistra non ha alcun motivo di cantare vittoria

(DIRE) Roma, 27 Giu. – “La sinistra non ha alcun motivo di cantare vittoria”. Così Silvio Berlusconi in un video diffuso sui social. “Credo che nessuna forza politica possa considerarsi vincitrice quando soltanto quattro elettori su dieci vanno a votare, a uscirne sconfitta è la democrazia”, sottolinea. “Questo significa che è sufficiente una minoranza organizzata, il 20% degli italiani potrebbe decidere per tutti, anche di instaurare un regime autoritario. Le responsabilità sono tante, il sistema a doppio turno ha dimostrato di non funzionare, perchè gli italiani non vanno a votare”, in più “consentire di votare solo la domenica, in una calda domenica d’estate, vuol dire incoraggiare l’astensionismo.

Noi avevamo chiesto in tutti i modi di tenere aperti i seggi anche di lunedì, ma non ci hanno voluto ascoltare”. Poi, prosegue il leader di Forza Italia, “c’è la delusione degli elettori per il cattivo spettacolo della politica, per i ribaltoni, i cambi di casacca, è una delusione legittima che io condivido. Ma la cattiva politica si combatte con la buona politica, non rimanendo a casa”. “L’astensionismo quando è così grave priva anche gli eletti di una legittimazione democratica”, ribadisce l’ex premier. “Il centrodestra vince quando presenta candidati di centro ed è unita. Le divisioni degli ultimi mesi hanno allontanato molti elettori- conclude- quindi sarò io stesso a promuovere un confronto approfondito con i nostri alleati per disegnare l’Italia del futuro e vincere le prossime elezioni nazionali. Purtroppo ieri non ha vinto nessuno, purtroppo ieri ha perso la democrazia”. (Lum/ Dire) 18:00 27-06-22