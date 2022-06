In Italia sono oltre mille persone con oltre 105 anni è un record!

Gli ultra centenari residenti in Italia, censiti il primo Gennaio 2021, erano 17.177. Un trend nettamente in crescita rispetto ai 10mila del 2009 un record sicuramente a livello internazionale. E nonostante gli anni di pandemia abbiano in qualche modo influito sulla loro qualità di vita. Anche se è stato accertato che gli over 105 sono risultati a sorpresa meno colpiti dal Covid-19 rispetto agli altri anziani.

Le più longeve d’Italia sono 17 donne che addirittura superano quota 110 anni e la più anziana tra loro è una signora che risiede nelle Marche ed ha 112 primavere. La situazione sicuramente meriterebbe ulteriori approfondimenti scientifici per sfruttarne i vantaggi.

