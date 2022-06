Reggio Calabria: inaugurata mostra personale “Scorci Calabresi” di Gregorio Procopio

Si è svolta ieri, Domenica 26 Giugno 2022, presso il Tempio della Vittoria, Chiesa di San Giorgio al Corso, l’inaugurazione della mostra personale “Scorci Calabresi” dell’artista Gregorio Procopio.

Artista di grandi qualità, Gregorio Procopio nasce a Catanzaro e si traferisce a Reggio Calabria in giovane età, dove attualmente vive e opera. L’artista è presente in molte mostre e collettive d’Arte e partecipa, ricevendo premi e riconoscimenti, a estemporanee di pittura su tutto il territorio Nazionale.

A Maggio 2021, presso il Comune di Montauro, ha organizzato la sua ultima personale. Opera sia come presepista che come pittore. È Presidente dell’Associazione Artistica Visionarte, ed è responsabile per il “PANTA Festival Montauro” dell’organizzazione della gara di estemporanea.

Il dott. Filippo Rosace, esperto in Beni Culturali e curatore della mostra, presente all’inaugurazione, afferma: “Gregorio Procopio si muove con estrema disinvoltura tra tendenze naturalistiche, figurative e semi-astrattistiche. Tra i paesaggi e il ritratto, tra i colori e il bianco e il nero, tra il sacro e il profano, nella sua arte emerge chiaramente il sapore della dinamicità e della ricerca. Questa vivida operosità creativa e le varie sperimentazioni tecniche utilizzate, lasciano spesso sorpresi e possono disorientare, ma soprattutto vogliono divertire, incantare e incuriosire chiunque si avvicini alle sue opere. La sua ricerca artistica ancora in fase evolutiva, inizia a dare chiari segnali di focalizzazione stilistica”.

Le opere sono state esposte all’interno delle cappelle che costeggiano la navata centrale del Tempio della Vittoria, preferendo una scelta per tonalità cromatiche. Il fruitore è dunque proiettato in un mondo colorato, in cui fantasia e realtà si intrecciano in un’atmosfera sognante, grazie ai pochi e sapienti tratti di pennello dati dall’artista.

Sebbene siano numerosi i ritratti prodotti, Gregorio Procopio ha preferito esporre solo opere paesaggistiche, che mirano a mostrare la bravura dell’artista, ricordando i suoi studi architettonici svolti in gioventù presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e il suo girovagare per la Calabria, alla ricerca dello scorcio più suggestivo, scoprendo realtà paesaggistiche uniche e incantevoli.

La mostra vuole quindi mostrare le bellezze della Calabria e invitare, anche i residenti, a riscoprire una Terra unica, ricca di cultura, passione, e bellezze, che tanto piacciono ad artisti e turisti, spesso tuttavia dimenticata.

La mostra personale “Scorci Calabresi” di Gregorio Procopio resterà aperta fino al 3 Luglio 2022.

