Turchia: protesta per i diritti LGBTQ, quasi 200 arresti

Nella città di Instabul in Turchia si è tenuto il Gay Pride, una protesta per i diritti LGBTQ. La polizia ha arrestato più di 200 partecipanti, le forze dell’ordine avevano sbarrato gran parte del quartiere di Cihangir, per impedire la manifestazione. Alcuni giorni fa, era stato diffuso un divieto per la protesta, per motivi di sicurezza.

I Poliziotti hanno bloccato i manifestanti che portavano con sé bandiere arcobaleno, i colori del movimento LGBTQ. Molti cittadini hanno manifestato contro il corteo, denunciando la loro disapprovazione picchiettando delle pentole.

Molte associazioni, avevano deciso di condurre la “Marcia dell’ Orgoglio”, con lo slogan “Resistenza”, per urlare il loro disappunto verso un paese ostile verso le persone LGBTQ.

Le autorità hanno vietato altri eventi legati al Pride. Nel 2015 l’Istanbul Pride Parade era stato bandito, da quel momento in poi le tensioni sono aumentate (Fonte: AdnKronos.it).

AO