Aborto USA, California al voto su emendamento costituzionale

08:55 – In California al voto per inserire nella Costituzione il diritto di accesso all’aborto. Gli elettori saranno chiamati per esprimersi a Novembre su un emendamento costituzionale. Se approvato, l’emendamento confermerà il diritto all’aborto già tutelato dalle leggi statali. La Costituzione Californiana, come quella di altri Stati, include un Diritto alla Privacy che i tribunali, ad oggi, hanno interpretato come tutela all’aborto. La decisione della Corte Suprema richiede però, richiede una difesa maggiore ed una codifica più chiara. (Fonte TGCom24)