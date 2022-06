Anche a Reggio Calabria l’UFAIT: Associazione Nazionale Ufficiali delle Forze Armate Italiane

Nasce anche a Reggio Calabria la Sezione Provinciale dell’Associazione UFAIT Ufficiali delle Forze Armate Italiane. Aderiscono all’ U.F.A.IT. Ufficiali in servizio, nella riserva e in congedo, provenienti dall’Esercito, Marina, Aereonautica, Carabinieri e Guardia di Finanza.

L’associazione è apolitica ed apartitica, di carattere eminentemente patriottico, morale e culturale, senza fini di lucro. Le sue finalità principali sono: tutelare e promuovere il prestigio delle Forze Armate Italiane, trattare temi di interesse militare e rafforzare e/o ricostruire i legami tra il personale in servizio e in congedo, promuovere eventi ed azioni non solo nel mondo militare, ma anche in quello sociale, come ad esempio collaborare con organizzazioni statali o private, purché le loro finalità siano prive di lucro o di propaganda politica e che quindi coincidano con le nostre. Intendiamo promuovere in particolar modo le iniziative locali di tutela del territorio e dell’ambiente, sostenendo nel nostro piccolo lo sviluppo economico dei luoghi dove saremo presenti e pronti con le nostre Sezioni e Delegazioni regionali. L’Associazione si muoverà nella massima trasparenza e nella fattiva collaborazione con tutti i soci, che potranno periodicamente consultare sul nostro sito www.ufait.it e la pagina su Facebook.

Il direttivo di Sezione è composto dal Presidente Tenente Gennaro Cortese, dal Vice Presidente Colonnello Cosimo Alvaro, dal Segretario Tenente Giovanni Guerrera, dal Tesoriere Capitano Dario Cortese e dal Consigliere con delega ai rapporti con le Istituzioni Tenente Giuseppe Pignata.

Le deleghe assegnate sono: Per la sanità al Sottotenente di Vascello Domenico Spinoso; Formazione al Capitano Vincenzo Cotroneo; Logistica Tenente Michele Tigani ; Rapporti per gli eventi culturali al Capitano Domenico Paino ; Rapporti con le Associazioni al Sottotenente Andrea Marino.

IL Consiglio direttivo Nazionale ha inoltre assegnato a Gennaro Cortese la Presidenza pro tempore della Delegazione Calabria.