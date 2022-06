Covid. Sileri: Credo che uso della mascherina sia raccomandato

(DIRE) Roma, 28 Giu. – “La mascherina è un ottimo presidio, ma oggi ritengo che il suo utilizzo debba essere non obbligatorio, ma fortemente raccomandato nei luoghi chiusi, dove non è possibile mantenere un distanziamento adeguato è un ottimo presidio, ma oggi ritengo che il suo utilizzo debba essere non obbligatorio, ma fortemente raccomandato nei luoghi chiusi, dove non è possibile mantenere un distanziamento adeguato, e in alcuni contesti come quello degli ospedali e delle Rsa. Reintrodurre un obbligo adesso avrebbe poco senso, anche perché questa ondata, come tutte quelle che l’hanno preceduta, avrà una durata variabile tra i quaranta e i sessanta giorni e poi andrà ad esaurirsi. Tra due o tre settimane i casi inizieranno a diminuire, così come sta già avvenendo in altri paesi europei, come il Portogallo, dove questa ondata è iniziata prima che in Italia”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto dapprima a ‘Morning news’ su Canale 5, e successivamente ai microfoni di ‘L’Italia s’è desta”, contenitore di Radio Cusano Campus. “Ritengo che sia necessario invece concentrare la nostra attenzione su ciò che succederà con l’arrivo dell’autunno: allora- ha infine sottolineato l’esponente del Governo- sarà fondamentale avere un vaccino aggiornato alle varianti prevalenti, per aumentare il livello di protezione della popolazione, allo stesso modo di quanto avviene con il richiamo vaccinale stagionale contro l’influenza, che contiene i ceppi virali riscontrati nei mesi precedenti nell’emisfero australe”, ha concluso. (Fde/ Dire) 11:24 28-06-22