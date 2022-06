Regionali. Lombardia, Tajani: Moratti? Se resta Fontana lo sosterremo

(DIRE) Roma, 28 Giu. – “Letizia Moratti candidata in Lombardia? Non se ne è ancora parlato, ne parleranno i leader e bisogna vedere cosa farà Fontana”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Chi preferirisco tra l’attuale governatore e Letizia Moratti? Noi preferiamo vincere. Se rimane Fontana lo sosterremo, al momento mi pare voglia rimanere”. Moratti sarebbe una buona candidata? “Moratti è stata anche sindaca di Milano- ha detto a Rai Radio1 Tajani- ma sarà il centrodestra unito a decidere le candidature alle prossime regionali, in Lombardia come nel Lazio”. (Uct/ Dire) 17:22 28-06-22