Il personale della sede centrale e del distaccamento di Melfi, è intervenuto il 27 Giugno per recuperare due piccoli rapaci. Le due assiole, questa è la razza dei volatili salvati, dopo le prime cure, sono state trasportate presso il “centro di recupero animali selvatici (C.R.A.S.) di Policoro. Il personale del centro svezzerà i piccoli per liberarli quando saranno in grado di alimentarsi da soli.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=80524