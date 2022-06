Canada, Premier British Columbia si dimette

09:00 – John Horgan, Premier della provincia canadese della British Columbia, e due volte sopravvissuto al Cancro, si dimetterà. A Novembre gli era stato diagnosticato un Cancro alla Gola, dopo che nel 2008 aveva già sconfitto un tumore alla vescica.

Il Premier aveva detto di essere stato operato e di esser riuscito a sconfiggere la malattia. Tuttavia, recentemente ha confessato le motivazioni del suo ritiro: “La mia salute va bene, ma le mie energie scompaiono giorno dopo giorno“. Horgan ha aggiunto anche:” Amo il lavoro, ma la diagnosi del Cancro e le conseguenti operazione e trattamenti sono stati duri“. John Horgan ottenne la carica di Premier della provincia canadese dell’Ovest nel 2017, per poi raggiungere la carica odierna nel settembre 2020.

Il Primo Ministro canadese, Justin Trudeau, ha ringraziato Horgan su Twitter per averlo accompagnato per tutto il periodo del Covid-19 e per averlo sostenuto in tutte le sue battaglie sul cambiamento climatico. (Fonte Reuters)