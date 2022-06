Carceri, Potenti (Lega): Poco personale in Toscana, arriva la risposta della Cartabia

“A seguito della mia interrogazione parlamentare nella quale evidenziavo la situazione di molti istituti penitenziari del distretto Toscana-Umbria privi di comandanti titolari nella loro sede di assegnazione e più in generale la cronica carenza di personale, è arrivata la risposta del Guardasigilli. La Ministro della Giustizia riconosce che in molteplici istituti penitenziari toscani si registra la mancanza di figure direttive titolari di comando, dando notizia che il DAP sta provvedendo a colmare il vulnus con comandanti di reparto pro tempore e che è stato bandito un concorso pubblico per 120 posti di allievo commissario della carriera dei funzionari del Corpo da cui dipenderà la distribuzione delle risorse sul territorio nazionale in base alle necessità.

Cartabia, inoltre, ha detto che si sta lavorando per una distribuzione più razionale dei funzionari sul territorio. Ci auguriamo che queste promesse possano tradursi in fatti perché da troppo tempo le carceri toscane versano in condizioni inaccettabili per i lavoratori che vi si trovano ad operare. Vigileremo affinché la situazione possa evolvere positivamente nel più breve tempo possibile”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega e membro della Commissione Giustizia della Camera.