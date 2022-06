Giappone. Ondata di caldo a Tokyo, mai così forte dal 1875

(DIRE) Tokyo, 29 Giu. – Prosegue l’ondata di caldo record a Tokyo, dove per il quarto giorno consecutivo sono state registrate temperature superiori ai 35 gradi, mai così alte nel mese di Giugno dal 1875 nella capitale giapponese.

Le previsioni per i prossimi giorni, diffuse oggi dall’Agenzia metereologica nazionale nel suo bollettino quotidiano, annunciano picchi di oltre 36 gradi anche per i prossimi giorni, anticipando lo spettro di un probabile razionamento dell’elettricità, già preannunciato dal Ministero dell’Industria lunedì, in seguito all’emissione del suo primo allarme blackout.

In giornata sono stati anche registrati 13 ricoveri per malori e due decessi di persone anziane, causati, secondo quanto riportato dall’emittente locale Fuji News Network, rispettivamente dal prolungato utilizzo di mascherine all’aperto, nonostante gli appelli contrari da parte delle autorità, e dall’aver spento i condizionatori nel rispetto delle richieste di risparmiare energia emesso dalla prefettura di Tokyo.

“A quanto si apprende ci sono molti, soprattutto anziani, che spengono i condizionatori d’aria in seguito alla richiesta delle autorità di risparmiare energia. Invitiamo con forza tutti al buon senso, e in caso di caldo elevato non bisogna esitare a rinfrescarsi”, ha dichiarato in conferenza stampa il ministro dell’Industria Koichi Hagiuda. (Jief/Dire) 09:13 29-06-22