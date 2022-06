Giappone. Prossimo Vertice G7 si terrà a Hiroshima il 19-21 Maggio

(DIRE) Tokyo, 29 Giu. – Il prossimo vertice dei Paesi del G7 si terrà nella città giapponese di Hiroshima tra il 19 e il 21 Maggio 2023. La conferma ufficiale arriva dallo stesso Primo Ministro giapponese Fumio Kishida, al termine della tre giorni di a Schloss Elmau in Germania.

In quella che sarà la sua presidenza di turno del gruppo delle sette potenze industriali del pianeta, il Giappone ha optato per la città di Hiroshima, feudo elettorale del primo ministro in carica e simbolo di pace a causa della tragedia nucleare vissuta nella Seconda Guerra Mondiale.

“In vista del Vertice di Hiroshima, ci assicureremo di tracciare una linea di discussione su misure realistiche per la realizzazione di un Mondo senza armi nucleari. Il G7, erede di una tradizione di libertà e democrazia, mostrerà certamente la sua determinazione ad imprimere una svolta verso una nuova era basata su valori universali e regole comuni e condivise”, ha dichiarato Kishida in conferenza stampa. (Jief/Dire) 09:16 29-06-22