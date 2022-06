NATO: più investimenti per difesa

04.50 – La Gran Bretagna per voce del suo premier, Boris Johnson, ha dichiarato che “rafforzerà la sua presenza militare in Estonia con armi più potenti e di difesa aerea”. E’ uno degli annunci che il Primo Ministro inglese ha intenzione di fare all’imminete vertice di Madrid, in Spagna.

Johnson, ha inoltre intenzione di sollecitare i suoi omologhi affinchè i loro rispettivi stati aumentino gli investimenti rivolti alla difesa militare, come risposta all’invasione russa attualemnte in atto in Ucraina. Questi ultimi potranno essere realizzati sfruttando investimenti a lungo termine, al fine di non gravare sul momento economicamente delicato di ogni bilancio nazionale.

FMP