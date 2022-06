04.40 – Ieri a notte tarda il Consiglio dei Ministri dell’Ambiente dei Paesi Unione Europea ha stabilito che entro il 2035 ci sarà lo stop totale delle vendite per le auto ed i furgoni a benzina e diesel. La decisione rientra in un provvedimento sul clima che prevede la riduzione delle emissioni di Co2 del 100%. Il Consiglio, in sostanza, “ha adottato le sue posizioni negoziali ovvero ” degli orientamenti generali.

FMP