Unione Europea: aumentano le richieste di asilo

Nel 2021 sono aumentate le richieste d’asilo nell’Unione Europea, 684 mila le domande per entrare nel vecchio continente, numeri così alti non si vedevano dalla pre-pandemia.

La notizia arriva da Nina Gregori Direttrice esecutiva dell’Agenzia dell’UE, che ha presentato il rapporto sull’asilo 2022. Queste sono le sue parole: “Abbiamo registrato il più alto numero di richieste mensili dalla crisi dei rifugiati nel 2015- 2016”.

La Gregori ha voluto specificare, che questo aumento è dovuto alla strumentalizzazione di migranti da parte del regime Bielorusso, per via della conquista di Kabul e per la guerra in Ucraina (Fonte: Ansamed.it).

AO