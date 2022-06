Al Circolo Canottieri di Roma “La Marcia dei Pinguini”

Grande successo della serata di gala organizzata dagli avvocati Romolo e Massimo Reboa (Reboa Law Firm) nella splendida cornice del Circolo Canottieri di Roma.

L’evento denominato “La Marcia dei Pinguini”, trae ispirazione dal titolo di un film del 2005 che documentava il percorso d’amore di questi teneri animali che per riprodursi e preservare la loro specie, viaggiavano da nord a sud.

La toga indossata dagli avvocati ricorda l’abito naturale dei pinguini, in questa marcia incessante alla ricerca della verità e della giustizia, perché essere avvocati è una vocazione, una scelta fatta di sacrifici e impegno, sempre a difesa delle fasce più deboli e degli innocenti.

L’evento ha registrato la partecipazione di oltre 200 ospiti tra avvocati, magistrati, giornalisti, liberi professionisti, imprenditori, rappresentanti istituzionali ed alti funzionari.

Dopo l’accoglienza , le foto di rito e le interviste della giornalista Marilena Alescio sul red carpet , si è passati al cocktail di benvenuto a bordo piscina, fino alla cena di gala, servita nella suggestiva ed elegante location.

La serata è stata molto articolata tra interventi, premiazioni ed esibizioni. L’organizzatrice InGiustizia Servizi si è avvalsa dell’ottima collaborazione della PieffeE20 di Franco Corapi specializzata in intrattenimento e spettacolo, che ha curato il programma e la regia.

“La Marcia dei pinguini” è stata l’occasione per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione umanitaria.

I primi interventi sul palco sono stati riservati agli sponsor dell’evento: Riccardo Zannetti del marchio internazionale Zannetti Luxurious Handmade Watches, che ha ideato e personalizzato, in esclusiva per la manifestazione, due preziosi orologi raffiguranti i pinguini; l’imprenditore Andrea Di Giuseppe, global CEO della Trend Group, l’azienda italiana, unica al mondo, che produce mosaici in vari continenti per le chiese, le moschee e i templi di varie ulteriori religioni.

Per l’occasione, è stato realizzato un prezioso mosaico, raffigurante lo stemma della Croce Rossa, conferito al Presidente della Croce Rossa Italiana, avv. Francesco Rocca, per i suoi meriti di difensore dei deboli.

Tra gli altri sponsor dell’evento: Sicurezza Globale 1972, l’istituto di vigilanza privata tra i più gettonati dalle elite romane, che ha gestito in maniera impeccabile la sicurezza della serata; 61ik, il marchio di moda e di un calzaturificio di tendenza che ha nella colorazione della scarpa destra rossa la sua grande unicità; la catena alberghiera Best Western Hotel Astrid e la Digital Innovation, che ha omaggiato gli ospiti con la stampa delle foto dell’evento; la Blu Banca che non è voluta mancare all’appuntamento.

Apprezzatissimo il Menù degustazione realizzato dallo chef, Egidio Longo, in collaborazione con aziende alimentari del territorio, aziende bio e a chilometraggio zero: Noobis Food, con la sua pasta senza glutine, Alfio Visalli, maestro salatore con la bottarga di tonno, King of Truffles, con il suo titolare, Edmondo Angelaccio, ed i suoi pregiati tartufi, la Carne di eccellente qualità del Gruppo Galli, l’ Oleificio Trainito, il salumificio Il Chiaramontano, La Quercia formaggi e ricotte, Uovo Bioangeli fattorie Cupidi, Cuore di Grano di Orazio Albanesi, la Pasticceria Fiori, il Caffè Gioia, Papa Confetti & Cioccolato, Cuorenero, Dolceamaro srl, Pergusto mozzarelle di bufala e stracciatella, Viticoltori Colli Cimini, Casa Poles i vini dell’antica tradizione rurale della Famiglia Poles, il prestigioso Casale del Giglio. Il tutto coordinato in maniera impeccabile da Anna Facchini.

Tra una pietanza e l’altra non sono mancati i momenti di spettacolo: l’intrattenimento musicale con il Maestro Alessandro Alessandro, conosciuto nei più importanti night romani, gli interventi itineranti di Raffaele Socci e le sue silhouette, il Close Up del mago Andrea Boccia, le meravigliose storie create con la Sabbia e con le Ombre dell’artista Oscar Strizzi. La serata è stata condotta da Federica Bertoni.

Fotografi ufficiali Nic&Arianna.

Service audio e video Niutek srl.

Tutti gli invitati hanno espresso parole di elogio per l’iniziativa, da Osvaldo De Micheli, il <<mago>> della pubblicità cinematografica, al sen. avv. Giuseppe Valentino, già sottosegretario alla Giustizia, al comm. Paolo Saluzzi, Vice Presidente Accademia Romana delle Arti e al dr. Paolo Vitale Presidente del Circolo Canottieri di Roma.

Numerosi gli ospiti internazionali giunti dagli Stati Uniti e da varie nazioni europee appositamente per l’evento.

Oltre all’avv. Massimo Reboa, avvocato in Florida ed in Italia, tra gli ospiti giunti dagli USA ricordiamo l’avv. Paul Finizio, Presidente del Circolo Italiano di Palm Beach, il dr. Andrea Di Giuseppe, Presidente del Com.It.Es. della Florida, la prof.sa Rebecca Spitzmiller, oltre a tanti altri, alcuni sbarcati a Fiumicino poche ore prima dell’evento.

Tra gli avvocati giunti dalle altre nazioni europee ricordiamo l’avv. Ana Escobar, del foro di Alicante, e l’avv. Aurelio Monaco, del foro di Berlino, mentre, tra gli avvocati giunti da altri fori italiani, ci piace ricordare la presenza dell’avv. Rinaldo Reboa, del foro di Massa Carrara, gli avv.ti Alfredo Sagliocco e Rossella Campanalunga, del foro di Napoli Nord, mentre dagli altri fori del Lazio si è notata la presenza a Roma del sen. Livio Proietti e dell’avv. Giovanni Porretta da Tivoli, dell’avv. Angelo Pizzigallo, sindaco di Anguillara Sabazia, dell’avv. Lara Caschera, da Velletri. Ospiti giunti anche dalla Sicilia, tra i quali il notaio Giuseppe Boscarino da Catania. E, poi, i tanti prestigiosi ospiti romani, uomini politici, quali l’on. Alfredo Antoniozzi, il sindaco di Oria, Maria Carone, Marco De Medici, figlio di Giorgio Almirante, molti avvocati, commercialisti ed imprenditori, tra i quali ci piace ricordare l’avv. Simone Trivelli, l’avv. Maurizio Sangermano, l’avv. Roberta Verginelli, l’avv. Gabriele Germano, l’avv. Alessandro Graziani, l’avv. Pietro Di Tosto, l’avv. Mauro Vaglio, , l’avv. Rosa Ierardi, l’avv. Giovanna Ranieri, l’avv. Mario Guido, l’avv. Antonio Corvasce, l’avv. Fabio Niccoli, l’avv. Claudia Pettini, il dr. Pasquale Di Falco, la dr.sa Fiamma Tripi, il dr. Francesco Pappalardo, l’arch. Mauro Mancini, l’ing. Alessio Cocilovo, il dr. Manfredi Lombardi, la dr.sa Rita Accatino e la dr.sa Ilaria De Simone.

Ancora, i giornalisti, alcuni venuti appositamente da altre città, come Elisabetta Andreis del Corriere della Sera di Milano, ovvero Fausto Pellegrini di Rai News, Simone Navarra di Askanews, Anna Messia di Milano Finanza e Emanuela Pala.

Ed, ancora, tanti imprenditori, tra i quali Fabio Stroppaghetti e sua moglie, l’influencer Isabella Marcelli, Valter Romani di 61ik, Giampaolo Cocilovo, Giovanni Brunner, Francesco Maria Orsi, Alma Laias e prestigiosi esponenti della Pubblica Amministrazione o delle Forze Amate, quali Riccardo Monaco, Elisabetta Baboro, Caterina Flick, Enzo Bencini, Danilo Infantino. Non sono mancati anche esponenti del mondo bancario, quali Paola Monaco e Stefano Iannelli.

Oltre al Presidente della Croce Rossa è stato premiato l’imprenditore internazionale Andrea Di Giuseppe, che ha ricevuto dall’Accademia Romana delle Arti la Medaglia Arrivo Atleti realizzata in bronzo nel 1967 dallo scultore Enzo Benedetto, e l’avv. Romolo Reboa, cui l’avv. Alberto Fernandez, del foro di Madrid, ha consegnato uno speciale riconoscimento da parte dell’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

A festeggiare i 40 anni di professione forense dell’avv. Romolo Reboa tanti suoi assistiti, tra i quali Hamala Diop, il lavoratore licenziato a Milano per aver denunciato il covid nelle RSA meneghine, ed il maestro Marcello Martella, in rappresentanza dei familiari delle vittime di Rigopiano.

Dopo due anni di pandemia e lockdown, Romolo e Massimo Reboa, con “La marcia dei pinguini”, hanno voluto aprire una strada una speranza di ripresa della vita normale, immortalata nelle immagini di una serata elegante vissuta tra amici, in uno dei Circoli storici della Capitale, raggiungendo il risultato sperato, quello di consentire ai partecipanti di portare per sempre con sé il sogno più bello di ognuno di noi: la vita.