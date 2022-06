Borse asiatiche di Tokyo ed Hong Kong aprono con segno negativo

Due delle borse asiatiche più importanti per l’economia mondiale aprono oggi con il segno negativo. Sia Tokyio, in Giappone che Hong Kong, in Cina, iniziano la seduta con segno meno. Il Nikkei perde 0,40% e si attesta a quota 26.696,41, con una perdita di 108 punti. Tokyo probabilmente risente della chiusura dei mercati negli USA e dei dati relativi all’inflazione ed al mercato del lavoro.

Hong Kong, perde dall’inizio lo 0,36% e lo Hang Seng scende a 21.917,45 punti. Composite di Shanghai perde sin dai primi scambi lo 0,08% a 3.358,93 punti. L’unica nota lievemente positiva per le due borse asiatiche di estremo oriente, arriva da Composite di Shenzhen che apre cons segno positivo a quota 2.196,36 (+ 0,08% ). (foto di repertorio)

