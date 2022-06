Brasile: sospesa estradizione a ‘ndranghetista. Prima deve rispondere alla giustizia locale

‘4.11 – L’estradizione in Italia, dal Brasile, di uno dei vertici della ‘Ndrangheta, uno dei trafficanti internazionali di droga più ricercati al mondo, è stata sospesa. Il paese Sud Americano ha fatto sapere che il 56enne calabrese deve rispondere ad un mandato d’arresto a San Paolo, capitale dell’omonimo stato, quindi per l’estradizione si dovrebbe attendere l’esito del procedimento giudiziario da parte della giustizia brasiliana. La situazione giudiziaria in Brasile, rallenterà ovviamente i tempi del percorso dell’uomo con la giustizia italiana.

FMP