Commercio. In 3 mesi comprato online almeno un bene o servizio

36 mln italiani realizzano 1,5 acquisti procapite, totale 54 mln transazioni

(DIRE) Bologna, 30 Giu. – Secondo le stime della piattaforma Vamonos Vacanze (Vamonos-Vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, negli ultimi 180 giorni sono ben 36 milioni gli italiani che hanno comprato online almeno un bene o un servizio, realizzando mediamente 1,5 acquisti procapite, quindi per un totale di 54 milioni di transazioni.

“L’ecommerce è trainato dal segmento degli acquirenti abituali che negli ultimi 180 giorni sono stati 18 milioni, un numero che rappresenta l’88% delle transazioni totali ed il 92% del valore totale degli acquisti online”, spiegano gli analisti della piattaforma. Nell’ambito delle prenotazioni sul portale Vamonos-Vacanze.it relative al mese di Luglio 2022, si conferma la domanda per i gioielli italiani (+32% sul 2021) —con Sardegna, Sicilia e Puglia sempre in testa— e per le vacanze in barca a vela (+21%).

In maggiore salita i viaggi ai confini del Mediterraneo (+680%) con Isole Baleari ed Isole Greche in testa, le crociere (+435%) ed alcune mete extra-UE (+318%), con il Mar Rosso in testa. E tra le mete più economiche, senza rinunciare proprio a nulla, c’è proprio il Mar Rosso.

Ad andare per la maggiore è infatti la vacanza a Sharm El Sheikh, una delle location più belle e suggestive del mondo, dove bastano 137 Euro al giorno, quasi quanto una famiglia media spende per andare al mare sotto casa. Posti ancora disponibili per il periodo 23-30 Luglio 2022.

Tra le mete in Italia, rimane invece imbattibile la settimana al mare a Pugnochiuso, anche in questo caso all-inclusive, che su Vamonos-Vacanze.it costa meno di 75 Euro al giorno. Posti ancora disponibili per il periodo 9-16 Luglio 2022 oppure anche 16-23 Luglio 2022. (Red/ Dire) 02:05 30-06-22