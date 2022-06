Energia. Bozza dl bollette, bonus sociale in base a ISEE da Gennaio 2022

(DIRE) Roma, 30 Giu. – Per il primo trimestre 2022, in caso di ottenimento di una attestazione ISEE resa nel corso dell’anno 2022 che permetta l’applicazione dei bonus sociali elettricità e gas, i bonus annuali riconosciuti agli aventi diritto decorrono dalla data del 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente. Lo stabilisce la bozza del dl energia all’esame del Cdm.

Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus sono oggetto di automatica compensazione che deve essere effettuata nella prima fattura utile. Se non fosse possibile con rimborso automatico entro tre mesi dalla stessa fattura. Per informare i cittadini sulle modalità per poter beneficiare dei bonus sociali elettrico e gas, l’ARERA definisce una specifica comunicazione nelle bollette, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi. (Ran/Dire) 16:49 30-06-22