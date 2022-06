Kenya chiede inchiesta per strage Melila

Pochi giorni fa presso il porto di Melila si è verificato uno sbarco, che ha portato alla morte di 23 migranti subsahariani.

La Delegazione del Kenya ha chiesto indagini approfondite sugli incidenti, il comunicato è stato inviato via lettera alla Nazioni Unite (ONU).

Mike Kiboino il Vice Presidente del Kenya, ha denunciato la questione come “trattamento inumano dei migranti”, e ha incitato il Consiglio ad agire proteggere chi scappa dalla propria casa per la guerra. Le parole del Vice Presidente: “Esortiamo l’Unione Europea e l’Unione Africana a compiere ogni sforzo per garantire che il movimento verso l’Europa sia sicuro e dignitoso” (Fonte: Ansa.it).

