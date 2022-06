Perù, Presidente Castillo convoca vertice per migranti

10:20 – Il Presidente peruviano, Pedro Castillo, ha proposto la realizzazione di un vertice con i colleghi di Ecuador, Colombia, Bolivia e Cile. L’obiettivo del vertice regionale sarà la migrazione, fenomeno che colpisce l’intera regione.

Attraverso un comunicato stampa, Castillo ha detto che: “stiamo per realizzare un incontro multinazionale per esaminare una questione urgente come quella migratoria“. Sempre Castillo, dice che: “Propongo ai miei colleghi presidenti della regione di tenere questo vertice in Perù“. (Fonte ANSA)