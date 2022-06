Potenti (Lega): Manca lavoro giovanile, ma la sinistra preferisce parlare di cannabis

“A Bibbona, buen retiro di Beppe Grillo e luogo di nascita del governo giallorosso, la gara per affidare il servizio salvataggio bandita dal Comune seguita da una disperata ricerca, anche diretta, di dipendenti per il soccorso alla balneazione sono andate deserte e la costa rimarrà non presidiata. E’ una testimonianza di come il reddito di cittadinanza vada cambiato, perché così com’è scoraggia l’occupazione giovanile, Ma anche del fatto che i giovani necessitino di elementi di riferimento valoriali.

Nonostante questo il Movimento 5 Stelle tiene bloccato il Parlamento a discutere di liberalizzare la coltivazione cannabis, trovando sponda nel Pd e nella sinistra in generale. Sono queste le priorità di un Paese che esce da una pandemia ed è nel pieno della tempesta provocata dalle conseguenze della guerra in Ucraina? Ancora una volta i giallorossi si dimostrano completamente distaccati dal Paese reale”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini Premier.