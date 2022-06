Putin: eventuale risposta a minacce NATO dopo l’ingresso di Finlandia e Svezia

03.00 – Dopo la notizia del ritiro del veto turco all’ingresso nella NATO di Finlandia ed Svezia, per il quale sono state fornite ampie concessioni politiche ad Erdogan relativamente ai suoi nemici politici. Il processo d’ingresso dei due paesi scandinavi, ancora lungo, ha però avuto già ripercussioni sulle relazioni internazionali.

La diplomazia internazionale già al minimo storico, tra la NATO e la Federazione Russa, è ancora sotto pressione anche se Putin ha dichiarato: “Svezia e Finlandia vogliono unirsi alla Nato? Che lo facciano”.

Certo altra cosa è, se l’Alleanza Atlantica dispiegherà truppe e infrastrutture in Finlandia e Svezia dopo che si saranno unite. In questo caso allora la situazione potrebbe ancora cambiare ha spiegato il numero uno del Cremlino “Devono capire che prima non c’era alcuna minaccia, mentre ora se contingenti militari e infrastrutture saranno dispiegati, dovremo rispondere in modo simile e creare eguali minacce”, ha concluso Vladimir Putin.

Fabrizio Pace