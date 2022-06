Siccità. Draghi: Troppe perdite acqua su rete, serve piano emergenza

(DIRE) Roma, 30 Giu. – Per quanto riguarda la rete idrica “le perdite sono a un livello straordinario”, in Italia “sono al 30-40%, basti pensare che in Israele sono al 3% e in altri paesi europei al 5-8%”, quindi “ci vuole sicuramente un piano di emergenza” relativi alle infrastrutture idriche.

Mario Draghi, presidente del Consiglio, lo dice in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Occorre predisporre un piano subito per ovviare alle gravi carenze infrastrutturali”, dice Draghi, “questo c’è gia nel PNRR ma occorrerà aumentare gli stanziamenti e arrivare a un coordinamento maggiore degli enti preposti”. (Ran/Dire) 18:31 30-06-22