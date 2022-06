10:25 – Aggiornamento sulla strage di migranti in USA, l’autista del tir abbandonato con all’interno 51 migranti privi di vita era sotto effetto di metanfetamina. Durante l’arresto, la polizia dopo essersi accertata delle condizioni dell’autista, lo ha portato in ospedale. L’autista, un uomo di 45 anni, al momento è in stato di arresto, dopo esser fuggito ed abbandonato il mezzo. (Fonte TGCom 24)