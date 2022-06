Verona, toro in fuga sulla SP 5 a Lazise: traffico bloccato

Intervento particolare per i Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio del 29 Giugno. Intorno alle 18.50 è giunta al 115 la comunicazione di un toro che stava seminando il panico lungo la SP 5, via Verona, nel comune di Lazise. L’animale, un toro razza Limousine, era fuggito dal proprio pascolo e scorrazzava libero lungo la via.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Bardolino giunti sul posto, hanno intercettato l’animale all’interno dell’area di servizio Eni, nelle vicinanze del luogo da dove era fuggito.

Con la collaborazione dei proprietari, dopo circa un’ora di tentativi, i soccorritori sono riusciti ad indirizzarlo nel proprio recinto. Durante le operazioni la polizia locale del comune Gardesano ha bloccato la circolazione stradale per evitare incidenti. L’intervento è terminato alle 20.35.

comunicato stampa – stampa: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=80582