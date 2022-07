Avellino, va a caccia di funghi e precipita per 150 metri nel dirupo. Intervengono gli elisoccorritori

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le 7 del 30 Giugno, sono intervenuti nel comune di Pietrastornina, in località Acqua della Vena, per soccorrere due persone, intente nella ricerca di funghi, una delle quali precipitata in un dirupo di circa 150 metri. L’uomo che ha dato l’allarme, nel voler cercare di soccorrere l’amico, è rimasto bloccato in un posto impervio.

Lo stesso dopo essere stato individuato dal nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Pontecagnano, è stato recuperato in discrete condizioni di salute, mentre il malcapitato è stato ritrovato in fondo al precipizio privo di vita. Una squadra di terra, lo ha raggiunto e ha sfoltito la vegetazione, e dopo gli adempimenti di rito, ha permesso al personale elisoccorritore presente bordo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, di poter recuperare il corpo. (foto di repertorio)