Covid. Rezza: In Italia cresce l’occupazione dei posti di area medica

(DIRE) Roma, 1 Lug. – “Questa settimana continua a crescere il numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese e il tasso d’incidenza si fissa intorno a 763 casi per 100.000 abitanti. Anche l’Rt mostra una tendenza all’aumento, siamo ormai a 1,30, quindi ben al di sopra dell’unità”. Lo ha affermato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel video di commento dei dati settimanali del monitoraggio della cabina di regia sul Covid-19.

“Il tasso di ospedalizzazione in area medica e in terapia intensiva- ha aggiunto- è, rispettivamente, al 10,3% e al 2,6%, quindi abbiamo una decisa crescita dell’occupazione dei posti di area medica, mentre per fortuna l’aumento in terapia intensiva è relativamente lento”. “Naturalmente- ha infine sottolineato Rezza- noi continuiamo a monitorare con molta attenzione la situazione. I cittadini sanno quando utilizzare la mascherina, però è bene fare un richiamo alla cautela. Allo stesso tempo invitiamo tutti coloro che sono in condizione di particolare fragilità e le persone più anziane ad effettuare una dose vaccinale di richiamo”, ha concluso. (Fde/ Dire) 17:36 01-07-22