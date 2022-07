DL Bollette. CdM decide 3 mld contro i rincari

06.30 – Ha passato il vaglio del Consiglio dei Ministri di ieri, il DL Bollette. E’ la seconda volta che il decreto legge viene messo in atto per contenere gli aumenti dei costi dell’energia. Rincari dovuti alle limitazioni delle forniture da parte della Russia e alla guerra che la stessa sta combattendo in Ucraina.

Il Governo Draghi ha deciso un aiuto a famiglie ed imprese italiane per 3 miliardi di euro e un contributo di 10 miliardi di euro per le imprese che importano gas. Tra le soluzioni presenti nel DL Bollette: il calo del 5% dell’Iva sul gas. Aiuto anche gli stoccaggi di gas ai quali verrà applicato il contributo del GSE (Gestore dei servizi energetici).

L’ARERA (Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente), chiarisce che: “In assenza di interventi, il quadro generale avrebbe determinato una variazione intorno al 45% della bolletta gas e al 15% di quella elettrica“.

C’è da chiedersi quanto gli aiuti del nuovo DL Bollette, potranno in realtà incidere nella vita quotidiana degli italiani e soprattutto per quanto tempo lo faranno. L’Italia è solo all’inizio del suo percorso di “allontanamento” energetico dal gas russo, che invece durerà anni.

Fabrizio Pace